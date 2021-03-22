Как сестры: 47-летняя супермодель Хайди Клум без макияжа снялась вместе с 16-летней дочерью

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум, которая ранее шокировала сеть голым задом в наряде из туалетной бумаги, снялась вместе со своей дочерью Лени, которой в мае исполнится 17 лет.

Как утверждает 47-летняя Хайди, она позировала в совершенно естественном виде — без макияжа, без ретуши и без фильтров. В сети сочли, что моложавая мама и дочка на этих снимках выглядят сестрами.

Клум, мать четырех детей, гордится успехами Лени, которая пошла по ее стопам и стала моделью. Девушка рассказывала, что предложения попробовать себя в этой области ей поступали с 12-летнего возраста, однако мама считала, что это слишком рано. И разрешила начинать только в 16. Модельная карьера самой Клум началась, когда ей было неполных 19 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Восходящая звезда: 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала в сольной фотосессии.

338

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter