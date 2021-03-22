Был пьян и вооружен: на звезду российских сериалов завели сразу два уголовных дела

Против известного российского актера Андрея Лаврова, в пьяном виде угрожавшего в Москве сотруднику военной автоинспекции, возбудили уже второе уголовное дело. Об этом сообщает monavista.ru.

Андрей Лавров на Котельнической набережной, будучи в неадекватном состоянии, держа в руке нож-бабочку и выкрикивал угрозы. Первое уголовное дело было возбуждено за угрозу убийства, а второе — за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Лавров признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

44-летний Андрей Лавров снялся в сериалах «След», «СОБР», «Кулагин и партнеры», «Маргоша», «Молодые и злые», «Бункер, или ученые под землей», а также во многих фильмах.

Ранее сообщалось, что у арестованного актера Ефремова возникла проблема с женой.

Фото: «СтарХит»

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