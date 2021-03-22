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Шоу-бизнес

Одетая, но странная: Даша Астафьева впечатлила поклонников очень необычным нарядом

18:05 22 марта 2021
Даша Астафьева

Украинская актриса и модель Даша Астафьева, которая «засветилась» в новом клипе Насти Каменских «Девочки рулят», показала в Instagram фото, которое вызвало много вопросов у ее поклонников.

На снимке Даша в черном боди с капюшоном, колготках в сеточку и коричневом кожаном полужакете с огромным цветком. При чем он закрывает только правую часть фигуры. На талии и шее наряд фиксируется несколькими ремешками. У актрисы довольно эротичная поза и взгляд. Фото сделано в цвете и черно-белом варианте.

«Принимай меня такой как есть. И успокоительное», — загадочно написала певица.

Поклонникам артистки и ее коллегам снимки понравились, особенно они отметили цветной. Астафьеву назвали потрясающей красавицей.

Напомним, Даша Астафьева часто сопровождает свои посты в соцсетях пикантными фото.

Фото Instagram/da_astafieva

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