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Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий пополнил «черный» список Минкульта Украины

18:54 22 марта 2021
Сергей Дружко

Российского телеведущего Сергея Дружко, который вел популярную телепрограмму «Необъяснимо, но факт», внесли в базу «Миротворца» за поддержку российской агрессии в Украине.

Министерство культуры и информационной политики внесло Дружко в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины, по представлению СБУ.

Сегодня в этом списке остается 179 человек.

Напомним, с момента российской агрессии в Украине, из списка исключили четверых — троих россиян актера Федора Добронравова, телеведущую Екатерину Варнаву и исполнителя Баста. Кроме того, был исключен итальянский певец Аль Бано.

Фото tele.ru/

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