Анастасия Заворотнюк попала в историю с самоубийством фельдшера

В центре Москвы, в клинике, где лечилась актриса Анастасия Заворотнюк, обнаружили труп фельдшера. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

По информации ресурса, тело 30-летнего медработника «Европейского медицинского центра» Максима К. нашли в туалете около двух часов ночи. Предположительно он отравился снотворным средством.

Сообщается, что от этого препарата скончались Майкл Джексон, актриса Джоан Риверс и балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихаре.

Напомним, об онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. Актриса долго лечилась в клинике. В настоящий момент Заворотнюк находится дома в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

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