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Шоу-бизнес

На тропе войны: Ким Кардашьян нарядилась в сексуальный камуфляж

9:16 23 марта 2021
Ким Кардашьян

40-летняя Ким Кардашьян, которая в феврале подала на развод с мужем Канье Уэстом, опубликовала в Instagram три свои фотографии в сексуальном камуфляже. Мини-платье в расцветке милитари дополняют высокие сапоги на шпильках с широкими голенищами — нечто среднее между обувью и штанами.

«Черт возьми! Лейтенант Кимми готова к войне!», — прокомментировала имидж Ким ее младшая сестра Кортни Кардашьян. А София Хатчинс, девушка их отчима-трансгендера Кейтлин Дженнер, назвала Ким в комментариях «сержантом».

Новые фото Ким заставили фанатов предположить, что она вышла на тропу войны и готова сражаться с супругом в суде. Впрочем, Кардашьян и Уэст перед свадьбой в 2014 году заключили брачный контракт. Так что особых проблем с разделом имущества возникнуть не должно. Опеку над четырьмя детьми они собираются разделить пополам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что снимок неэлегантно спящей в кресле у стилиста Ким Кардашьян стал вирусным в сети.


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