Елена Кравец показала свою «маленькую копию»

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец опубликовала в Instagram фото мужа с маленьким сыном и поставила хештег «мои мужики».

Ваня спросил: «Что такое „древняя канализация“?» А когда отец поправил: «Цивилизация», то мальчик сказал, что задумался.

Ваня очень похож на маму. Это заметили фанаты актрисы.

Напомним, Елена Кравец и ее супруг Сергей- многодетные родители. У них есть взрослая дочь Маша. А в августе 2016 Елена родила двойню — сына Ваню и дочь Катю.

Кравец задействована во многих проектах. За детьми помогают присматривать бабушки и няни.

Недавно Елена рассказала, что ушла из «Женского квартала», но остается в «Вечернем квартале».

На шоу «Липсинк баттл» актриса поразила зрителей сложной пародией. Она вышла на сцену в образе легендарной американской певицы Тины Тернер с ее хитом Simply the best и точно передала все движения звезды.

Фото Instagram/lennykravets

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