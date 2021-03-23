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Шоу-бизнес

Любвеобильный Олег Винник применил против Тины Кароль «тяжелую артиллерию»

10:06 23 марта 2021
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник наглядно объяснил своей коллеге Тине Кароль, как появилось сочетание слов «молодая волчица».

Этот момент был показан в Instagram «Голосу країни» с комментарием: «Тот момент, когда ничего не хочешь объяснять…»

Тина Кароль, поинтересовавшаяся происхождением «волчицы», сказала: «Это могла быть молодая женщина, молодая красавица… Как это слово пришло — молодая волчица?»

Олег Винник присел на ручку кресла, в котором сидела Кароль, взял ее за руку, нежно обнял и интимно произнес: «Ну, приблизительно так…»

Кстати, недавно выпускник первой украинской «Фабрики звезд» Дмитрий Каднай, принявший участие в девятом выпуске шоу «Маска» в костюме Буряка, признался, что очень хотел исполнить песню Олега Винника «Волчица» в стиле танго.

Фото Олега Винника из социальных сетей.

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