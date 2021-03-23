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Ксения Собчак впечатлилась кадрами извержения вулкана Фаградальсфьядль

11:40 23 марта 2021
извержение вулкана

Российская телеведущая Ксения Собчак, побывавшая недавно на корпоративе в Дубае, показала в сети извержение вулкана Фаградальсфьядль. Захватывающие кадры Собчак опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Как известно, вулкан Фаградальсфьядль, спавший почти 800 лет, находится в Исландии недалеко от Рейкьявика. Извержение началось в прошлую пятницу — в склоне горы образовалась трещина длиной в несколько сотен метров, и оттуда пошла лава.

Очевидцы, которые смогли взглянуть на вулкан вблизи, сообщают, что это захватывающее зрелище. К понедельнику, 22 марта, доступ к вулкану вновь перекрыли из-за высокой концентрации токсичных газов.

По словам сейсмологов, из вулкана уже вытекло около 300 тысяч кубометров лавы, однако само извержение было слабым, передает Би-би-си.

Напомним, недавно телеведущая Ксения Собчак попала в скандал в истории с вышедшим из колонии «скопинским маньяком». В сети появилась информация о том, что Собчак заплатила Виктору Мохову 50 тысяч рублей за участие в ее фильме.

Ксения Собчак является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное систематическое нарушение государственной границы Украины и манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. Ведущая в 2014 году оправдывала российскую оккупацию Крыма и называла Путина «собирателем российских земель».

Фото .bbc.com/

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