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Шоу-бизнес

Юбилейная премия YUNA снова перенесена из-за локдауна: новая дата

12:03 23 марта 2021
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Юбилейная церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA, которая не состоялась в 2020 году из-за карантина, снова перенесена в связи с локдауном в Киеве. Организаторы назвали новую дату шоу. Имена победителей премии станут известны 20 апреля. Церемония пройдет во Дворце «Украина».

Организаторы обещают, что шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату. Организаторы раскрыли хедлайнеров шоу: это The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Других звезд пока держат в секрете. Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.

В этом году номинантов и победителей YUNA выбирают 79 экспертов. На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Итак, номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

• Alina Pash

• alyona alyona

• Jerry Heil

• NK
• Оля Полякова

Лучший исполнитель:

• KHAYAT
• MAX BARSKIH
• MONATIK
• Артем Пивоваров
• Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

• KADNAY
• KAZKA
• MOZGI
• TVORCHI
• Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

• O. Torvald
• Pianoбой
• The HARDKISS
• BEZ ОБМЕЖЕНЬ
• Бумбокс

Открытие года:

• Go_A
• Kosmopolis
• Lida Lee
• Our Atlantic
• АСАФАТОV

Лучший видеоклип:
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК
• Кіно — Антитела
• Кобра — The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:

• 13 waves — TVORCHI
• 1990 — MAX BARSKIH
• Eclectica — NK
• Nirvana — KAZKA
• Жіноча сила — TAYANNA
• Земной — Артем Пивоваров

Лучшая песня:

• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Гора — THE HARDKISS
• Дежавю — Артем Пивоваров
• Кіно — Антитела
• Кобра — THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

• 99 — KRUTЬ
• A HUEVO — NK
• Bonfire — TVORCHI
• Make It Rain Champagne — Верка Сердючка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:
• Bonfire — TVORCHI
• DanceDiscoParty — KADNAY
• I Want You — MARUV и BOOSIN
• СЕАНС — ONUKA
• Холодна ніч — Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

• BOSORKANYA — Alina Pash
• MAVKA — MamaRika
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• Гори — alyona alyona и KALUSH
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК

Другой формат:

• ALLOISE
• Pur: Pur
• DakhaBrakha
• Евгений Хмара
• ЛУНА

Лучший дуэт/коллаборация:

• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Героям — БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
• Кобра — The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хит:

• Безумная любовь — Олег Винник
• Киця — DZIDZIO и Оля Цибульская
• Красная помада — Ирина Билык
• По кайфу — Олег Кензов
• Свят! Свят! Свят! — ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

• Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv
• KAZKA — NIRVANA
• The HARDKISS — The HARDKISS. Акустика
• АНТИТІЛА — HELLO Kyiv Live
• Время и Стекло — Последний танец

• Напомним, десятая церемония YUNA должна была состояться 30−31 марта. Но из-за эпидемии организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.


Триумфатором минувшей премии YUNA стал MONATIK.

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