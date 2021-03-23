Юбилейная премия YUNA снова перенесена из-за локдауна: новая дата
Юбилейная церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA, которая не состоялась в 2020 году из-за карантина, снова перенесена в связи с локдауном в Киеве. Организаторы назвали новую дату шоу. Имена победителей премии станут известны 20 апреля. Церемония пройдет во Дворце «Украина».
Организаторы обещают, что шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату. Организаторы раскрыли хедлайнеров шоу: это The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Других звезд пока держат в секрете. Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.
В этом году номинантов и победителей YUNA выбирают 79 экспертов. На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.
Итак, номинантами YUNA 2021 стали:
Лучшая исполнительница:
• Alina Pash
• alyona alyona
• Jerry Heil
• NK
• Оля Полякова
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Лучший исполнитель:
• KHAYAT
• MAX BARSKIH
• MONATIK
• Артем Пивоваров
• Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
• KADNAY
• KAZKA
• MOZGI
• TVORCHI
• Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
• O. Torvald
• Pianoбой
• The HARDKISS
• BEZ ОБМЕЖЕНЬ
• Бумбокс
Открытие года:
• Go_A
• Kosmopolis
• Lida Lee
• Our Atlantic
• АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК
• Кіно — Антитела
• Кобра — The HARDKISS та MONATIK
Лучший альбом:
• 13 waves — TVORCHI
• 1990 — MAX BARSKIH
• Eclectica — NK
• Nirvana — KAZKA
• Жіноча сила — TAYANNA
• Земной — Артем Пивоваров
Лучшая песня:
• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Гора — THE HARDKISS
• Дежавю — Артем Пивоваров
• Кіно — Антитела
• Кобра — THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
• 99 — KRUTЬ
• A HUEVO — NK
• Bonfire — TVORCHI
• Make It Rain Champagne — Верка Сердючка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
• Bonfire — TVORCHI
• DanceDiscoParty — KADNAY
• I Want You — MARUV и BOOSIN
• СЕАНС — ONUKA
• Холодна ніч — Ivan NAVI
Лучший хип-хоп-хит:
• BOSORKANYA — Alina Pash
• MAVKA — MamaRika
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• Гори — alyona alyona и KALUSH
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК
Другой формат:
• ALLOISE
• Pur: Pur
• DakhaBrakha
• Евгений Хмара
• ЛУНА
Лучший дуэт/коллаборация:
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Героям — БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
• Кобра — The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хит:
• Безумная любовь — Олег Винник
• Киця — DZIDZIO и Оля Цибульская
• Красная помада — Ирина Билык
• По кайфу — Олег Кензов
• Свят! Свят! Свят! — ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
• Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv
• KAZKA — NIRVANA
• The HARDKISS — The HARDKISS. Акустика
• АНТИТІЛА — HELLO Kyiv Live
• Время и Стекло — Последний танец
• Напомним, десятая церемония YUNA должна была состояться 30−31 марта. Но из-за эпидемии организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.
Триумфатором минувшей премии YUNA стал MONATIK.
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