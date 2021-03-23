Юбилейная премия YUNA снова перенесена из-за локдауна: новая дата

Юбилейная церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA, которая не состоялась в 2020 году из-за карантина, снова перенесена в связи с локдауном в Киеве. Организаторы назвали новую дату шоу. Имена победителей премии станут известны 20 апреля. Церемония пройдет во Дворце «Украина».

Организаторы обещают, что шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату. Организаторы раскрыли хедлайнеров шоу: это The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Других звезд пока держат в секрете. Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.

В этом году номинантов и победителей YUNA выбирают 79 экспертов. На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Итак, номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

• Alina Pash

• alyona alyona

• Jerry Heil

• NK

• Оля Полякова

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Лучший исполнитель:

• KHAYAT

• MAX BARSKIH

• MONATIK

• Артем Пивоваров

• Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

• KADNAY

• KAZKA

• MOZGI

• TVORCHI

• Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

• O. Torvald

• Pianoбой

• The HARDKISS

• BEZ ОБМЕЖЕНЬ

• Бумбокс

Открытие года:

• Go_A

• Kosmopolis

• Lida Lee

• Our Atlantic

• АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

• Ангела — Бумбокс и Крихитка

• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева

• Історія України за 5 хвилин — ТНМК

• Кіно — Антитела

• Кобра — The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:

• 13 waves — TVORCHI

• 1990 — MAX BARSKIH

• Eclectica — NK

• Nirvana — KAZKA

• Жіноча сила — TAYANNA

• Земной — Артем Пивоваров

Лучшая песня:

• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина

• Гора — THE HARDKISS

• Дежавю — Артем Пивоваров

• Кіно — Антитела

• Кобра — THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

• 99 — KRUTЬ

• A HUEVO — NK

• Bonfire — TVORCHI

• Make It Rain Champagne — Верка Сердючка

• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

• Bonfire — TVORCHI

• DanceDiscoParty — KADNAY

• I Want You — MARUV и BOOSIN

• СЕАНС — ONUKA

• Холодна ніч — Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

• BOSORKANYA — Alina Pash

• MAVKA — MamaRika

• Ангела — Бумбокс и Крихитка

• Гори — alyona alyona и KALUSH

• Історія України за 5 хвилин — ТНМК

Другой формат:

• ALLOISE

• Pur: Pur

• DakhaBrakha

• Евгений Хмара

• ЛУНА

Лучший дуэт/коллаборация:

• Ангела — Бумбокс и Крихитка

• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева

• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина

• Героям — БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

• Кобра — The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хит:

• Безумная любовь — Олег Винник

• Киця — DZIDZIO и Оля Цибульская

• Красная помада — Ирина Билык

• По кайфу — Олег Кензов

• Свят! Свят! Свят! — ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

• Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv

• KAZKA — NIRVANA

• The HARDKISS — The HARDKISS. Акустика

• АНТИТІЛА — HELLO Kyiv Live

• Время и Стекло — Последний танец

• Напомним, десятая церемония YUNA должна была состояться 30−31 марта. Но из-за эпидемии организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.



Триумфатором минувшей премии YUNA стал MONATIK.



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