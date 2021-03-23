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Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм перевоплотился в свою мать Викторию и ее подруг по Spice Girls с помощью приложения для смартфона

11:44 23 марта 2021
Бруклин Бекхэм в образе Виктории

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал шутливое видео, в котором он с помощью приложения для смартфона «по обмену лицами» перевоплотился в свою мать и ее подруг по группе Spice Girls.

22-летний Бруклин Бекхэм «исполнил» один из хитов 1996-го года этого некогда популярного коллектива — Say You'll Be There. Он по очереди представал в образе Виктории Бекхэм (тогда еще Адамс), Эммы Бантон, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 50-летний блогер-байкер два года притворялся молодой красивой девушкой с помощью приложения для смартфона.

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