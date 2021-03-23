Певец Положинский обратился к властям по поводу Стерненко и Антоненко

Украинский певец и шоумен, лидер группы «Тартак» Александр Положинский обратился к властям страны с призывом освободить находящихся за решеткой одесского активиста Сергея Стерненко и музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера»).

Такой пост Положинский разместил на своей страничке в соцсетях.



Напомним, что недавно Приморский районный суд Одессы продлил арест Стерненко. Ранее суд приговорил одесского активиста к лишению свободы на семь лет с конфискацией половины имущества.

После этого на Банковой в Киеве состоялась массовая акция в поддержку Стерненко.

Остается под стражей и Андрей Антоненко, который проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Музыкант находится за решеткой уже около полутора лет — суды постоянно отказывают изменять ему меру пресечения.

Фото Александра Положинского из социальных сетей.

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