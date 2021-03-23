«Черная вдова» и «Форсаж 9»: топ-5 кинопремьер 2021 года

Темпы массовой вакцинации против коронавируса в США позволили американским властям принять решение о возвращении кинотеатров к нормальной работе. Это произойдет уже в ближайшие дни. Однако есть опасения, что зрители будут испытывать страх заразиться, и залы останутся пустыми. Опыт Китая и Израиля показывает, что это не так. В этих странах наблюдается бум — истосковавшиеся по зрелищам и развлечениям люди заполонили кинотеатры, театры, рестораны. Благодаря этому культовая картина Джеймса Камерона «Аватар» (2009 год), которая в марте была повторно запущена в прокат в Китае, снова вышла на первое место в списке самых кассовых фильмов в истории, обогнав фантастическую ленту о супергероях «Мстители: Завершение». Сборы от «Аватара» достигли невероятной отметки — 2 миллиарда 834 миллиона долларов! Но старыми кинохитами зрителей долго не удержишь в кинотеатрах. Нужны новые фильмы, которые способны привлечь внимание десятков миллионов людей, чтобы помочь киноиндустрии преодолеть самый тяжелый в ее истории кризис. За год пандемии доходы киностудий упали на 80% по сравнению с 2019 годом, когда общая сумма кассовых сборов достигла только в США и Канаде 11,4 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель составил всего 2,2 миллиарда долларов. «ФАКТЫ» составили список самых ожидаемых кинопремьер нынешнего года. Именно на эти фильмы прокатчики и киностудии возлагают свои главные надежды на возрождение.

«Черная вдова»

Фильм является частью так называемой «Кинематографической вселенной Marvel». Ее создание началось в 2008 году выходом картины «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим. Самыми успешными частями стали, безусловно, «Мстители». Это супергерои, в число которых входит Наташа Романофф, или Черная Вдова. Ее играет во всех картинах Скарлетт Йоханссон. Успех серии подтолкнул студию Walt Disney снять фильм, сделав Наташу главной героиней. Работа над картиной началась еще в 2004 году! Несколько раз переписывался сценарий. Съемки стартовали только в 2019 году. Йоханссон получила гонорар 15 миллионов долларов. Режиссером стала Кейт Шортланд из Австралии. Общий бюджет картины — 200 миллионов долларов. Премьера была назначена на март 2020 года. Пандемия изменила эти планы. Теперь Walt Disney твердо намерена запустить «Черную вдову» в прокат в начале мая.

«Форсаж 9»

Серия «Форсаж» стала самой прибыльной в истории киностудии Universal Pictures. Предыдущие восемь частей собрали в мировом прокате без малого 6 миллиардов долларов! Это десятый показатель в истории. «Форсаж» сделал суперзвездами актеров Вина Дизеля и Пола Уокера. Уокер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. По мнению критиков, именно трагическая смерть Пола сделала «Форсаж» культовой серией. Девятую часть снял Джастин Лин, китайский режиссер из Тайваня. Роли исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Джон Сена. Кстати, Терон и Миррен являются лауреатами премии «Оскар». Бюджет фильма — 200 миллионов долларов. Премьера запланирована на конец июня.

«Миссия: невыполнима 7»

Серия шпионских боевиков «Миссия: невыполнима» уже принесла студии Paramount Pictures 3 миллиарда 570 миллионов долларов. Первая часть вышла в прокат в 1996 году. Роль спецагента Итана Ханта во всех фильмах играет Том Круз. Он же выступает как основной продюсер франшизы. Съемки седьмой части проходили с большими сложностями из-за пандемии в разных странах мира. Как всегда, зрителей ждут головокружительные трюки, которые выполняет сам Круз. Снял картину Кристофер Маккарри. Он работал с Томом над пятой и шестой частями «Миссии», а также над двумя частями триллера «Джек Ричер». Компанию Крузу составили хорошо известные поклонникам «Миссии» Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон. Премьера запланирована на середину ноября.

«007: Не время умирать»

Об этом фильме говорят уже два последних года. Картина, в которой британский актер Дэниел Крэйг согласился с большой неохотой сыграть в последний раз Джеймса Бонда. Песню к 25-й части бондианы записала молодая американская певица Билли Айлиш. Главного злодея сыграл обладатель «Оскара» Рами Малек. Задействованы еще два лауреата премии Американской киноакадемии — Кристоф Вальц и Ральф Файнс. Режиссером стал Кэри Фукунага (сериал «Настоящий детектив»). В фильм с учетом рекламной кампании студия Metro-Goldwyn-Mayer вложила…301 миллион долларов! Картина должна была выйти в прокат ровно год назад. И снова помешала пандемия. В итоге премьеру переносили трижды! Сейчас называется новый срок — начало октября…

«Человек-паук: Нет пути домой»

Этот фильм — главная надежда Sony Pictures Entertainment. Он тоже входит в «Кинематографическую вселенную Marvel», но права принадлежат Sony Pictures. Роль Человека-паука в третий раз сыграл британский актер Том Холланд. Первая часть с ним в 2017 году собрала 880 миллионов долларов в мировом прокате, вторая в 2019 году — 1 миллиард 132 миллиона долларов. Режиссером трилогии является американец Джон Уоттс. Роль подруги героя Мишель Джонс исполняет американская певица и актриса Зендая. В фильме также задействованы Бенедикт Камбербэтч в роли доктора Стрэнджа, Альфред Молина в роли доктора Осьминога, Джейми Фокс в роли Электро. Премьера запланирована на середину декабря.

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