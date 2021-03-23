И полуобнаженный муж яростно бреется: Ольга Сумская показала жуткие условия в театре
Актриса Ольга Сумская показала, в каких условиях она вместе с мужем Виталием Борисюком готовится к выступлению на театральной сцене Харькова. Видео артистка опубликовала в сториз Instagram.
«Ну, вот так мы готовимся к представлению», — говорит Ольга Сумская и показывает гримерку, которая выглядит несколько устрашающе. При этом перед зеркалом яростно бреется ее муж — актер Виталий Борисюк.
«Самое главное, что спектакль состоится», — говорит он.
«Дай бог», — отвечает Сумская.
Ранее сообщалось, что 54-летняя Сумская показала себя без макияжа и фильтров — видео она разместила в соцсети.
Напомним, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк во время локдауна начал устраивать онлайн-концерты, а его записи из дома обирают сотни тысяч просмотров.
Фото из Instagram Ольги Сумской94
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