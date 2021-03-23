27.60 / 27.76 32.75 / 33.10
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

И полуобнаженный муж яростно бреется: Ольга Сумская показала жуткие условия в театре

13:52 23 марта 2021
Сумская и Борисюк

Актриса Ольга Сумская показала, в каких условиях она вместе с мужем Виталием Борисюком готовится к выступлению на театральной сцене Харькова. Видео артистка опубликовала в сториз Instagram.

«Ну, вот так мы готовимся к представлению», — говорит Ольга Сумская и показывает гримерку, которая выглядит несколько устрашающе. При этом перед зеркалом яростно бреется ее муж — актер Виталий Борисюк.

«Самое главное, что спектакль состоится», — говорит он.

«Дай бог», — отвечает Сумская.

Ранее сообщалось, что 54-летняя Сумская показала себя без макияжа и фильтров — видео она разместила в соцсети.

Напомним, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк во время локдауна начал устраивать онлайн-концерты, а его записи из дома обирают сотни тысяч просмотров.

Фото из Instagram Ольги Сумской

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Ту-22М3

Российские военные погибли из-за инцидента с бомбардировщиком

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер