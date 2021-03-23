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Шоу-бизнес

Невестка Ротару опубликовала раритетные фото внука певицы

2:31 24 марта 2021
Анатолий и Светлана Евдокименко

Внуку певицы Софии Ротару Анатолию Евдокименко 23 марта исполнилось 27 лет. Его поздравил отец. На своей странице в Instagram Руслан Евдокименко опубликовал фото взрослого сына и написал, как он им гордится.

«Я благодарна Вселенной за тебя! Анатолий, сыночек! Я люблю тебя, понимаю и принимаю именно таким, какой ты есть. Именно в этом твоя особенность и ценность для всего мира! Верю в тебя и всегда буду на твоей стороне! Будь дерзким, смелым и чувственным. Будь честным с собой! Совершенствуй свой дух и тело. Пусть каждый день несет тебе вдохновение творить чудесную музыку и все, к чему прикоснется твоя рука будет наполнять твою жизнь смыслом, радостью и изобилием. Ценю твое тепло, понимание и поддержку», — так трогательно поздравила сына любящая мама.

Кроме того, Светлана Евдокименко опубликовала в Instagram Stories фото Анатолия разных лет в дни рождения. На снимках он с родителями, сестрой и звездной бабушкой.

Напомним, София Ротару тоже тепло поздравила внука, назвав его милым ласковым именем.

Фото Instagram/svetika

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