Юрий Горбунов озадачил жену странными движениями

Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов записал странный ролик, который опубликовала в своем Instagram его жена Катя Осадчая.

На видео Юрий Горбунов совершает дома странные телодвижения. При этом задается вопрос: «Йога или танцы?«

Напомним, шоумен Горбунов жаловался на тяжелые будни без жены, уехавшей на съемки в Грузию. Артист показал домашние хлопоты, как он рубит дрова для камина своего загородного дома. При этом он обосновывает пользу физического труда теорией Дарвина. Но пост Горбунова вызвал неоднозначную реакцию у фолловеров.

Ранее сообщалось, что Горбунов опубликовал художественный черно-белый снимок с супругой Катей Осадчей. Оба позируют в ретронарядах, демонстрируя особую магию.

Фото из Instagram Юрия Горбунова

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