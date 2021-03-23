27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Юрий Горбунов озадачил жену странными движениями

14:50 23 марта 2021
Юрий Горбунов

Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов записал странный ролик, который опубликовала в своем Instagram его жена Катя Осадчая.

На видео Юрий Горбунов совершает дома странные телодвижения. При этом задается вопрос: «Йога или танцы?«

Напомним, шоумен Горбунов жаловался на тяжелые будни без жены, уехавшей на съемки в Грузию. Артист показал домашние хлопоты, как он рубит дрова для камина своего загородного дома. При этом он обосновывает пользу физического труда теорией Дарвина. Но пост Горбунова вызвал неоднозначную реакцию у фолловеров.

Ранее сообщалось, что Горбунов опубликовал художественный черно-белый снимок с супругой Катей Осадчей. Оба позируют в ретронарядах, демонстрируя особую магию.

Фото из Instagram Юрия Горбунова

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер