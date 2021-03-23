Семен Слепаков после касающегося Навального скандала прервал молчание

Российский артист и продюсер Семен Слепаков, на которого обрушился шквал критики из-за стихотворения, в котором он написал о зле в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, впервые за последнее время «вышел в эфир» в соцсетях.

Так, в сториз в его Instagram появилась информация о скором концерте, который запланирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что некоторые люди, нападавшие на Слепакова, сочли, что артист «переобулся» — ведь ранее он критиковал режим.

А российский журналист Александр Невзоров, реагируя на жестокие действия силовиков во время разгона акций протеста, упомянул Слепакова, написав о его «печальном выборе» и «меню державных людоедов». Слепаков на это отреагировал так: «А насчет моей продажности — безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх».

Напомним, что Семен Слепаков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Крыма.

Фото со странички Семена Слепакова в социальных сетях.

357

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter