27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Семен Слепаков после касающегося Навального скандала прервал молчание

14:54 23 марта 2021
Семен Слепаков

Российский артист и продюсер Семен Слепаков, на которого обрушился шквал критики из-за стихотворения, в котором он написал о зле в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, впервые за последнее время «вышел в эфир» в соцсетях.

Так, в сториз в его Instagram появилась информация о скором концерте, который запланирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что некоторые люди, нападавшие на Слепакова, сочли, что артист «переобулся» — ведь ранее он критиковал режим.

А российский журналист Александр Невзоров, реагируя на жестокие действия силовиков во время разгона акций протеста, упомянул Слепакова, написав о его «печальном выборе» и «меню державных людоедов». Слепаков на это отреагировал так: «А насчет моей продажности — безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх».

Напомним, что Семен Слепаков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Крыма.

Фото со странички Семена Слепакова в социальных сетях.

357

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Сумская и Борисюк

И полуобнаженный муж яростно бреется: Ольга Сумская показала жуткие условия в театре

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер