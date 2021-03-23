Букмекеры назвали победителя «Евровидения-2021»

Эксперты считают, что в 2021 году на «Евровидении» больше всего шансов на победу у певицы из Мальты Дестини Чукуньере. Такие прогнозы опубликовал сайт Eurovisionworld.

Дестини Чукуньере выступит на конкурсе с песней Je Me Casse. Букмекеры отдают второе и третье места представителю Швейцарии Джон Мухарремай (сценический псевдоним Gjon’s Tears) и Барбаре Прави из Франции.

Песенный конкурс, который в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса, пройдет в Роттердаме на арене Ahoy с 18 по 22 мая.

Ранее сообщалось, что букмекеры невысоко оценили шансы артистов, представляющих Украину на «Евровидении».

Напомним, музыканты украинской группы группы Go_A объяснили ситуации со съемками скандального клипа для участия в конкурсе.

Фото: eurovision.tv

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