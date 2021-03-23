«Седые волосы заработал»: Джеджула показал, как осваивал ТикТок

Шоумен Андрей Джеджула решил активно участвовать в челленджах TikTok. Ведущий записал синхронный танец вместе с 12-летним сыном Даниэлем и признался, что 15-секундное видео стоило ему седых волос.

«Осваиваем тренды! Пару-тройку седых волос я заработал, пока добился результата в этих 15 секундах. Зато процесс запомнится нам обоим! Чтобы не прослыть динозавром для ваших подрастающих детей, рано или поздно вам придётся освоить ТикТок», — напоминает Джеджула родителям.

Танцевали Джеджула с сыном под известный хит Valentino Khan&Wuki — Better feat. Roxanna.

TikTok Джеджула ведет чуть больше года, посвящая ролики своим детям, жене, кулинарным экспериментам. Видео с Даниэлем подписчикам понравилось.

В феврале 2021 года Андрей Джеджула стал отцом во второй раз. Новорожденную дочку назвали Аделью.

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