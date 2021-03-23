27.63 / 27.81 32.76 / 33.12
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Седые волосы заработал»: Джеджула показал, как осваивал ТикТок

19:26 23 марта 2021
джеджула

Шоумен Андрей Джеджула решил активно участвовать в челленджах TikTok. Ведущий записал синхронный танец вместе с 12-летним сыном Даниэлем и признался, что 15-секундное видео стоило ему седых волос.

«Осваиваем тренды! Пару-тройку седых волос я заработал, пока добился результата в этих 15 секундах. Зато процесс запомнится нам обоим! Чтобы не прослыть динозавром для ваших подрастающих детей, рано или поздно вам придётся освоить ТикТок», — напоминает Джеджула родителям.

Танцевали Джеджула с сыном под известный хит Valentino Khan&Wuki — Better feat. Roxanna.

TikTok Джеджула ведет чуть больше года, посвящая ролики своим детям, жене, кулинарным экспериментам. Видео с Даниэлем подписчикам понравилось.

В феврале 2021 года Андрей Джеджула стал отцом во второй раз. Новорожденную дочку назвали Аделью.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер