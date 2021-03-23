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Шоу-бизнес

Цымбалюк захотел стать украинским Рэмбо и даже грим подобрал

20:56 23 марта 2021
цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк стремится, чтобы его помнили не только по позитивным персонажам. Сначала Тарас согласился сыграть продажного прокурора в сериале «Вскрытие покажет-2», а теперь мечтает о роли в боевике, например, таком, как киносага о похождениях Джона Рэмбо.

«Включил первую часть „Рэмбо“, и понимаю, что желание сниматься в пацанячьем кино с годами только усиливается», — говорит Цымбалюк.

В серию о Рэмбо входят пять полнометражных фильмов и анимационный сериал. Первая часть повествует о превращении ветерана вьетнамской войны в машину для убийств. Во второй части события разворачиваются в лагере для военнопленных, в третьей части Рэмбо отправляется в Афганистан, а в четвертой помогает гуманитарной миссии в Бирме. В 2019 году вышел заключительный фильм «Рэмбо: Последняя кровь».

Исполнитель роли Рэмбо актер Сильвестр Сталлоне считает, что его герой из тех, в чьей биографии не бывает хорошего финала. «Рэмбо не суждено победить. Его война вечна. Его сознание разрушено, а сердце разбивалось множество раз. Он видел слишком много смертей… Рэмбо видел все. Все его друзья погибли. Все вокруг него умирает», — объяснил актер.

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