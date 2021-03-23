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Шоу-бизнес

Оскандалившуюся звезду сериалов отправили под домашний арест

21:39 23 марта 2021
лавров

Российский актер Андрей Лавров, звезда сериалов «След» и «СОБР», отправлен под домашний арест за недавнюю пьяную выходку. 20 марта Лавров, гуляя по Москве, пригрозил убийством сотруднику военной автоинспекции и подкрепил свои угрозы, продемонстрировав нож.

Лавров признал вину и может получить до пяти лет лишения свободы. Против актера открыли два дела: об угрозе насилия и об угрозе убийством. Под домашним арестом актер пробудет до 19 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Лаврову 44 года. Известным он стал, снявшись в криминальном сериале «След» (2007 год). Также актер снимался в сериале «Универ», «Восьмидесятые», «Кулагин и партнеры».

Фото andrey_lavroff/Instagram

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