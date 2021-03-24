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Шоу-бизнес

Maruv рассказала о своем недомогании

7:50 24 марта 2021
maruv

Певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с подписчиками в Instagram, что в последнее время страдает от болей в коленях. Активный образ жизни, зажигательные танцы на сцене имеют свои неприятные последствия. Певица подозревает, что заработала растяжение.

Maruv показала, как лечится домашними средствами: туго утягивая колени эластичным бинтом, а при боли смачивает бинты анестетиком. Певица уточнила, что ее способ подходит лишь для начальных стадий недуга, при серьезных проблемах с коленями обязательно нужно будет обратиться к врачу.

Напомним, Maruv объявила, что летом начнет рассекать по дорогам на подаренном на день рождения мотоцикле.

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