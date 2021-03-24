Гламурна в любом виде: Сальма Хайек показала снимок в купальнике и фото на диване с травмированной ногой

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек с разницей в один день опубликовала на своей странице в Instagram два очень разных снимка. На одном из них она позирует в купальнике на фоне моря, на другом — лежит на диване в домашнем платье, положив на подушку травмированную ногу. 54-летняя звезда призналась, что получила растяжение связок голеностопного сустава, не раскрывая подробностей.

Фанаты сочли, что Сальма выглядит гламурно и сексуально на обеих фотографиях. «Вы умудряетесь выглядеть элегантно даже с повязкой со льдом», - писали в комментариях.

Сальма, звезда фильмов «От заката до рассвета», «Фрида», «Особо опасны» замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. У них есть 13-летняя дочь Валентина.

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