Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Пока в Киеве карантин и запрещены концерты, певица Ирина Билык выступает в Египте. Звезду пригласили спеть на презентации нового отеля в Хургаде. Теперь Билык задумалась о том, что, возможно, быть женой шейха интересней, чем певицей. Своими сомнениями Билык поделилась в Instagram.

«Однажды у меня было предложение от шейха остаться с ним в его стране, — вспоминает Билык. — но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения».

Поклонники заверили Билык, что она зря сомневается. Обожаемой певицей в любом случае быть лучше, чем никому не известной женой шейха.

На презентацию в Египет прилетели и другие украинские звезды, в том числе Maruv и Monatic. А Ирина Билык неожиданно столкнулась в отеле с одним из своих бывших. Тот был со спутницей, певице пришлось сделать вид, что не узнала приятеля.

Ирина Билык сейчас замужем за стилистом и фотографом Асланом Ахмадовым. Бывший супруг певицы, шоумен Дмитрий Коляденко рассказывал, что их семейная жизнь была очень бурной, были ссоры и месяцы «игры в молчанку», но мама Иры продолжает называть Коляденко своим лучшим зятем.

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