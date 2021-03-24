27.64 / 27.84 32.72 / 33.10
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

8:49 24 марта 2021
билык

Пока в Киеве карантин и запрещены концерты, певица Ирина Билык выступает в Египте. Звезду пригласили спеть на презентации нового отеля в Хургаде. Теперь Билык задумалась о том, что, возможно, быть женой шейха интересней, чем певицей. Своими сомнениями Билык поделилась в Instagram.

«Однажды у меня было предложение от шейха остаться с ним в его стране, — вспоминает Билык. — но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения».

Поклонники заверили Билык, что она зря сомневается. Обожаемой певицей в любом случае быть лучше, чем никому не известной женой шейха.

На презентацию в Египет прилетели и другие украинские звезды, в том числе Maruv и Monatic. А Ирина Билык неожиданно столкнулась в отеле с одним из своих бывших. Тот был со спутницей, певице пришлось сделать вид, что не узнала приятеля.

Ирина Билык сейчас замужем за стилистом и фотографом Асланом Ахмадовым. Бывший супруг певицы, шоумен Дмитрий Коляденко рассказывал, что их семейная жизнь была очень бурной, были ссоры и месяцы «игры в молчанку», но мама Иры продолжает называть Коляденко своим лучшим зятем.

267

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

больница

В Украине новый антирекорд по суточному количеству умерших от ковида

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер