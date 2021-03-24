Целовалась ли с Позитивом? Мишель Андраде показала неожиданное фото

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде неожиданным образом ответила на вопрос, целовалась ли она с Позитивом (Алексеем Завгородним).

Она ответила на такой вопрос от одного из фолловеров, разместив фотографию в сториз в Instagram.

На фото — Мишель Андраде с… певицей Надей Дорофеевой. При этом губы девушек не видны — они скрыты табличкой с вопросом.

А недавно радиоведущий Слава Демин выложил в соцсети видео, на котором восторгается грудью Мишель Андраде, заявляя, что он давно мечтал ее увидеть. На ролике показано, как певица сидит в гримерке перед зеркалом, в котором отражается мускулистый мужской торс. При этом Слава Демин говорит, что он «возбудился».

Напомним, что Мишель Андраде и Позитив недавно стали ведущими проекта «Орел и решка». Телеведущая показала в сети фото, на котором она сидит на коленях у Позитива. При этом она открещивается от романа с коллегой.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

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