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Шоу-бизнес

«Каждый пальчик бы облизал»: устроившую трансляцию из ванны Булитко атаковали «любовники»

9:31 24 марта 2021
булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко очередной сеанс общения с поклонниками решила провести из ванной. Звезда обнаружила, что именно такого контента от нее и ждут. Фанаты признавались в любви и напрашивались на совместный спа-сеанс.

Актрисе было приятно внимание, но чуть спустя поклонники стали до неприличия навязчивыми.

Напомним, ранее Булитко поделилась своим мрачным секретом: она любит есть по ночам. Еще одним тайным удовольствием для актрисы являются концерты в ванной, когда Виктория лежит в пене и распевает старые песни.

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