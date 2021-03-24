Получившая букет «от друга» Надя Дорофеева попробовала вызвать ревность мужа

Певица Надя Дорофеева получила шикарный букет от телеведущего и блогера Алексея Дурнева, «кивнув» в сторону своего супруга, Владимира Дантеса.

В сториз в Instagram она выложила видео, на котором показала красивый букет от Дурнева — так он поблагодарил певицу за дельный и своевременный совет.

«Стоило мне побеспокоится и посоветовать Леше Дурневу обратиться к врачу, как он прислал мне такой букет. Вова, угу…» — говорит со смехом певица.

Она добавила, что к букету прилагалась записка: «Братан, ты меня спасла».

Как отреагировал на это Дантес, пока что не известно. Также не ясно, что он думает по поводу фото, на котором его супруга целуется с певицей и телеведущей Мишель Андраде.

Эксклюзивное интервью с певицей, в котором она рассказала о шоу «Голос країни», а также о том, чем стал для нее прошедший 2020 год, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Надежды Дорофеевой из социальных сетей.

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