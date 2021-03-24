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Шоу-бизнес

«И это наставник детского „Голоса“?» Басте досталось за шоу с Инстасамкой

11:11 24 марта 2021
Баста

На репера Басту (Василия Вакуленко) ополчились подписчики, раскритиковав его за то, что он пригласил в шоу скандальную российскую блогершу Дарью Зотееву (Инстасамку), известную своими безобразными выходками.

В частности, под постом в Instagram, где Баста написал о «номере один в трендах YouTube», ему досталось «на орехи». Фолловеры возмущались участием блогерши в программе и интересовались у Басты, как он при этом может быть наставником в детском песенном конкурсе.

Как и предположил один из комментаторов, под видео шоу было немало негативных комментарий. В топ вышли следующие.

Недавно Дарья Зотеева плача пожаловалась, что на улице на нее напал неизвестный и облил ее зеленкой. Однако интернет-пользователи усомнились в реальности нападения, посчитав, что Инстасамка решила подогреть интерес к своей персоне — ее ранее уже ловили на постановочных роликах.

Напомним, что Василий Вакуленко (Баста) является фигурантом базы «Миротворец» за неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины.

Фото Басты из социальных сетей.

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