«Никитюк, у вас прекрасное тело»: ведущая в купальнике устроила «кипяток»

Телеведущая Леся Никитюк, отдыхающая в Египте, пошутила по поводу шляпы и тут же получила «горячий» комплимент.

«Иду на пляж, ведь нельзя прятать такую красоту. Это я пишу о шляпе», — таким комментарием длинноногая красотка оставила под фото в купальнике, которое она выложила в Instagram. Помимо шляпы на Лесе Никитюк была надета и расстегнутая рубаха.

Фолловеры оценили Лесю Никитюк, правда, о шляпе не написали ни слова…

Ранее Никитюк, отдыхающая в Хургаде, спросила у фолловеров, что в Египте самое длинное после речки Нил? Поскольку на фото она позировала в мини-платье, тот тут же получила ожидаемый ответ — ее ноги.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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