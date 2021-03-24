«Никитюк, у вас прекрасное тело»: ведущая в купальнике устроила «кипяток»
Телеведущая Леся Никитюк, отдыхающая в Египте, пошутила по поводу шляпы и тут же получила «горячий» комплимент.
«Иду на пляж, ведь нельзя прятать такую красоту. Это я пишу о шляпе», — таким комментарием длинноногая красотка оставила под фото в купальнике, которое она выложила в Instagram. Помимо шляпы на Лесе Никитюк была надета и расстегнутая рубаха.
Фолловеры оценили Лесю Никитюк, правда, о шляпе не написали ни слова…
Ранее Никитюк, отдыхающая в Хургаде, спросила у фолловеров, что в Египте самое длинное после речки Нил? Поскольку на фото она позировала в мини-платье, тот тут же получила ожидаемый ответ — ее ноги.
Фото Леси Никитюк из социальных сетей.112
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