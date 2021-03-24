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Шоу-бизнес

«Люблю это фото!» Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в «теплой компании»

12:08 24 марта 2021
игорь николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в сети забавное фото с Аллой Пугачевой и Александром Буйновым. Теплая компания собралась, чтобы пожарить шашлыки за городом.

«Люблю это фото! Вообще люблю нашу теплую компанию», — написал Николаев. Фото появилось по случаю дня рождения Буйнова. 24 марта ему исполнился 71 год.

Год назад у Игоря Николаева были проблемы с весом, но после отдыха в Майами 61-летний музыкант выглядел приосанившимся и помолодевшим.

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