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Шоу-бизнес

«Мы прошли очень сложный путь»: Марченко рассказала, как полюбила Виктора Медведчука

13:07 24 марта 2021
Медведчук и Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Телеведущая Оксана Марченко, которая недавно поделилась уникальными кадрами своего венчания в Форосской церкви, считает, что они с мужем Виктором Медведчуком — очень разные люди, которые любят друг друга по-настоящему. Об этом она рассказала в третьей серии фильма «Паломница».

По ее словам, на 20-летие знакомства с мужем она написала эссе, в котором выразила все свои мысли по поводу их совместной жизни.

Оксана Марченко считает, что они очень разные люди, и удивляется, как такие противоположности могли создать настолько крепкую семью.

«На 20-летие нашего с мужем знакомства я написала эссе, которым хочу поделиться с вами. Удивительно. Удивительно, что мы так долго живем вместе. Удивительно, потому что мы очень разные люди. Иногда противоположности. Например, ты любишь уединение, мне нравится, когда дом полон гостей. Ты любишь холод, я — тепло. Ты обожаешь фильмы, а я люблю почитать. Ты всегда спокойный, а я, возможно, слишком эмоциональна. Ты — жаворонок, а я — сова. Мы прошли очень сложный путь. В сложных обстоятельствах мы создавали нашу семью и учились по-настоящему любить и беречь друг друга», — рассказала она.

Марченко уверена, что разгадка их счастливой семейной жизни и безграничной любви в том, что они не искали счастья каждый сам для себя, а только друг для друга.

«Когда тебе трудно, я иду молиться за тебя. Когда плохо мне, ты окружаешь меня своей заботой и любовью. Наверное, в этом разгадка, мы не искали счастья каждый для себя, мы искали его друг для друга, и поэтому получили его вдвойне. Но найти не сложно, сложно по-настоящему полюбить, именно в этом кроется весь секрет», — добавила супруга Виктора Медведчука.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, об участнике «Дизель шоу» Евгении Сморигине, который рассказал, как подготовиться к Таинству Причастия.

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