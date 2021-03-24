27.71 / 27.91 32.73 / 33.09
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Парень признался Максиму Галкину в любви

2:33 25 марта 2021
максим галкин

Российский пародист Максим Галкин записал видео для TikTok, чтобы во всей красе продемонстрировать свои каре-зеленые глаза. Вскоре после публикации ролика Галкин получил признание в любви.

@maxgalkinru

Какой цвет глаз у вас? #цветглаз #глаза

Hst it poppin — Slowed Sunflower sounds

Неизвестно, насколько лестным будет романтическое послание для артиста, учитывая, что автором был юноша.

Данил Климов, который признался в любви Галкину, называет себя позером и писателем, а также любителем современной японской манги.

Максим Галкин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в Крым.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

булитко

«Каждый пальчик бы облизал»: устроившую трансляцию из ванны Булитко атаковали «любовники»

Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер