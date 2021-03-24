Парень признался Максиму Галкину в любви

Российский пародист Максим Галкин записал видео для TikTok, чтобы во всей красе продемонстрировать свои каре-зеленые глаза. Вскоре после публикации ролика Галкин получил признание в любви.

Неизвестно, насколько лестным будет романтическое послание для артиста, учитывая, что автором был юноша.

Данил Климов, который признался в любви Галкину, называет себя позером и писателем, а также любителем современной японской манги.

Максим Галкин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в Крым.

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