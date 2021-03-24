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Шоу-бизнес

«Смотрит на него по-щенячьи»: на видео Наташи Королевой с изменившим ей мужем подметили нюанс

4:31 25 марта 2021
Королева и Тарзан

Певица Наташа Королева выложила в сеть «мальдивское» видео с супругом Сергеем Глушко, который ране попался на супружеской измене с актрисой Анастасией Шульженко.

На видео, которое опубликовано в TikTok, Королева и Тарзан идут по пляжу. На них надеты длинные рубахи: на певице — белая, на ее супруге — черная. Видео смонтировано под Jambo (HakunaMatata). Сначала пара идет обнявшись, а потом супруги начинают прыгать.

@koroleva__star

#акунаматата

Jambo — Hakuna Matata (No Problems) (Long Version) — Boney M.

Поклонники писали о том, что Королева и Глушко — красивая пара. А один из фолловеров обратил внимание на взгляд певицы, написав, что она смотрит на Сергея Глушко «по-щенячьи». Этот коммент «лайкнули» около полусотни интернет-пользователей.

В одном из своих интервью певица рассказывала, что когда публике стало известно о романе ее мужа с актрисой Анастасией Шульженко, то Тарзана пригласили в шоу, пообещав заплатить за это три миллиона долларов, однако тот отказался.

Напомним, что Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото — скриншот.

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