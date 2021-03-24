Спасение пришло в Ионинском монастыре: Марченко призналась, как переболела туберкулезом в тяжелой форме

Телеведущая Оксана Марченко 19 лет назад переболела туберкулезом. Об этом говорится в третьей серии авторского фильма «Паломница». По словам телеведущей, о поставленном диагнозе знали только два врача. Она не сообщила о своей болезни родителям и мужу, чтобы не огорчать их.

Как отметила Марченко, ее болезнь быстро прогрессировала, поэтому понадобилось немедленное лечение, которое вскоре дало побочный эффект — начал пропадать слух и появились галлюцинации.

«19 лет назад я заболела туберкулезом. Кроме двух врачей, о моем диагнозе никто не знал. Не говорила я об этом и дома, очень боялась огорчить мужа и родителей, а для чужих не хотела стать изгоем. Болезнь быстро прогрессировала. Острая форма требовала немедленного лечения. Препараты были жесткими, ежедневные инъекции — болезнеными, меня ждала терапия в течение года. Скоро проявились побочные действия от приема лекарств, я начала терять слух, появились галлюцинации», — рассказала она.

По ее словам, чудо случилось в Ионинском монастыре, куда ее привели друзья и где она не могла сдержать слез. Телеведущая стала приходить на богослужения — именно в церкви ей становилось легче — проходила тошнота, отступала головная боль.

«Через полгода терапии, во время очередной компьютерной томографии, мой врач ахнул. От болезни не осталось и следа», — добавила Марченко.

Ранее телеведущая поделилась секретами своей семейной жизни.

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