Александра Буйнова не узнали на фото с Надеждой Бабкиной

Российские знаменитости продолжают выкладывать в сеть архивные фотографии, поздравляя певца Александра Буйнова с днем рождения — 24 марта ему исполнился 71 год.

Нашла их совместные фото и Надежда Бабкина. «Дорогой Саша, я тебя поздравляю с твоим личным новым годом. Ты в потрясающей форме, ты готов к великим свершениям, тебя обожает публика, но главное — с тобой рядом плечо твоей Алены», — пишет она в Instagram.

Впрочем, не все узнали на фото Бабкиной именинника.

Ранее совместные с Буйновым фотографии опубликовали певица Алла Пугачева и композитор Игорь Николаев.

Напомним, что Александр Буйнов является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, оправдание российской агрессии. Участие в совместных с террористами и оккупантами пропагандистских акциях на оккупированных территориях Украины (Крым, Донбасс).



А Надежда Бабкина является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией, открытую поддержку российской агрессии.

Фото Надежды Бабкиной из социальных сетей.

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