Семен Слепаков распек в стихах Ксению Собчак за интервью со «скопинским маньяком»

Российский артист Семен Слепаков написал стих, посвященный интервью, которое Ксения Собчак взяла у Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Автор опубликовал произведение в своем Instagram.

В стихотворении Семен Слепаков в частности написал:

Я ж могу тебя, Собчак,

В погреб бросить в неглиже,

Я же всё-таки маньяк,

Хоть и старенький уже!

А Собчак ему в ответ —

Погреб подойдёт вполне,

Для меня препятствий нет —

В топ-ютьюба нужно мне!

Даже можете мою

Грудь потрогать или зад,

Только дайте интервью,

Только с ним вернусь назад!

Тут маньяк махнул рукой,

И, устав, сказал Собчак:

У меня вопрос такой —

Кто из нас двоих маньяк?!

Сел и всё ей рассказал

Не скрывая черных дел,

Только трогать Ксюшин зад

Он совсем не захотел.

Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, —

Я б такую красть не стал, —

Думал скопинский маньяк.

Фолловеры высоко оценили произведение и оставили много комментариев: «Вот они герои нашего времени! Именно таких мы заслужили!», «У Ксении Анатольевны щас бомбанет».

Напомним, Семен Слепаков и Ксения Собчак занесены в базу «Миротворца» за проникновения в оккупированный РФ Крым.

Ране сообщалось, что интервью Собчак с Моховым вызвало резко негативные оценки.

Фото из Instagram Ксении Собчак

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