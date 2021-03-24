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Семен Слепаков распек в стихах Ксению Собчак за интервью со «скопинским маньяком»

16:14 24 марта 2021
Ксения Собчак

Российский артист Семен Слепаков написал стих, посвященный интервью, которое Ксения Собчак взяла у Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Автор опубликовал произведение в своем Instagram.

В стихотворении Семен Слепаков в частности написал:

Я ж могу тебя, Собчак,
В погреб бросить в неглиже,
Я же всё-таки маньяк,
Хоть и старенький уже!

А Собчак ему в ответ —
Погреб подойдёт вполне,
Для меня препятствий нет —
В топ-ютьюба нужно мне!

Даже можете мою
Грудь потрогать или зад,
Только дайте интервью,
Только с ним вернусь назад!

Тут маньяк махнул рукой,
И, устав, сказал Собчак:
У меня вопрос такой —
Кто из нас двоих маньяк?!

Сел и всё ей рассказал
Не скрывая черных дел,
Только трогать Ксюшин зад
Он совсем не захотел.

Жутко выдохся, устал,
И когда ушла Собчак, —
Я б такую красть не стал, —
Думал скопинский маньяк.

Фолловеры высоко оценили произведение и оставили много комментариев: «Вот они герои нашего времени! Именно таких мы заслужили!», «У Ксении Анатольевны щас бомбанет».

Напомним, Семен Слепаков и Ксения Собчак занесены в базу «Миротворца» за проникновения в оккупированный РФ Крым.

Ране сообщалось, что интервью Собчак с Моховым вызвало резко негативные оценки.

Фото из Instagram Ксении Собчак

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