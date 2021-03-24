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«Ощущения такие, будто у меня оторвали руки-ноги»: Василиса Фролова поностальгировала о беременности

16:22 24 марта 2021
Беременная Василиса Фролова

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, 7 марта ставшая мамой в первый раз, не может забыть самый прекрасный период своей жизни — беременность. Филофскими размышлениями она поделилась в Instagram, назвав это рекламным постом.

«Я всем была довольна, более чем удовлетворена, излучала такое количество внутреннего света, что на мне можно было заряжать батарейки. И это была не пустая блаженность, а конкретный такой поток сильной светлой энергии, которая называется новая жизнь. Глаза светились, улыбалась всему, проблемы решались легко, все — абсолютный кайф», — перечислила молодая мама свои «симптомы».

Согласно ее признанию, после родов накрыли другие ощущения — «будто …оторвали руки-ноги и выкатили совсем легкое тело на проезжую часть».

Василиса объясняет диссонанс тем, что за 9 месяцев она привыкла ходить с округлым животом и чувствовать внимательность от окружающих. И хоть люди не всегда уступали место в очереди, но всегда вели себя более уважительно.

«Оказалось, что к этому я привыкла. Понятное дело, как и ко всему хорошему. И конечно, в миг оказавшись без привычных привилегий, организм начал сопротивляться, а гормоны еще подсобили. С одной стороны, полная свобода и легкость, а с другой, будто я невидимка. Вот и здравствуй, baby blues», — перешла Фролова к теме постродовой депрессии.

Впрочем, судя по Instagram 43-летней телеведущей, вместо депрессии она перешла к фазе волнующей радости материнства, поэтому можно надеяться, что чувство «потери привилегий» быстро уйдет.

Напомним, ранее Василиса решила, что будет делиться «беременными» фото как можно дольше, невзирая на критику некоторых фолловеров.

Фото Instagram Василисы Фроловой

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