Не больше 45 градусов: Фреймут поучила, как правильно пить

Не устающая давать полезные советы украинцам телеведущая Ольга Фреймут преподала в Instagram новый видеоурок этикета. На сей раз он посвящен культуре винопития.

В кадре она держит пустой бокал и демонстрирует, под каким углом его можно наклонить в процессе выпивания.

«Как правильно пить? Все до последней капли? Запрокидывая голову? Нет. Стакан, когда пьем, должен наклоняться не более, чем на 45 градусов», — говорит Ольга.

В комментариях фолловеры не удержались от шуток.

«А в пустыне тоже?», «Почему стакан, а не бокал, Оля?», «Кажется, у вас там 46 на видео», «Смотря что, смотря где и смотря с кем», — пишут они.

А некая sumkinastar откровенно потроллила Фреймут вопросом «Как правильно пить пиво из бутылки?».

Отметим, что уроки Ольги часто становятся темой для пародий ее коллег по шоу-бизу. Так, Леся Никитюк «разнесла» советы по употреблению фруктов из коктейля, а Владимир Остапчук — по изящному поднятию упавших вещей.



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