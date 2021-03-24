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Шоу-бизнес

Ани Лорак снова нагрянула в Киев и побывала в гостях у разведенного диджея

20:39 24 марта 2021
Ани Лорак на Крещатике

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак снова засветилась в Киеве, традиционно запостив в Instagram фото с Крещатика.

«Цель — успеть всё! Готовим для вас много нового, интересного и необычного», — заинтриговала именитая брюнетка.

В stories она уже показала свой визит на радиостанцию «Люкс FM» и встречу с ее ведущим Славой Деминым. С мужчиной, который совсем недавно оформил развод, певица устроила «обнимашки».

В комментариях фолловеры посетовали на отсутствие гастролей их любимицы в Киеве.

Напомним, в последний раз Лорак прилетала в Киев в январе — ради съемок нового клипа.

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