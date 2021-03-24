Побочный эффект: переболевший коронавирусом Дэвид Аксельрод лишился волос

Участник национального отбора на конкурс «Евровидение-2020» Дэвид Аксельрод (настоящее имя — Владимир Ткаченко) продемонстрировал последствия коронавирусного заболевания (мужчина заразился еще в январе 2021 года) — выяснилось, что ему пришлось сбрить длинные волосы.

Случившееся с ним певец назвал «послековидным» побочным эффектом и пошутил, мол «волосы положено на алтарь борьбы с COVID-19».

«Если не отрастут (волосы. — Авт.), ходить как Трамп с Лукашенко не буду, лучше уж как Стэтхэм или „крепкий орешек“ Брюс!» — отметил Дэвид.

Напомним, в начале марта Аксельрод шокировал подписчиков новостью об очередном отцовстве.

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