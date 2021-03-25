«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Певица Алина Гросу, которую раскритиковали в Instagram за попытку примерить обпаз роковой француженки, анонсировала премьеру своей украинской песни в пятницу, 26 марта.

Для привлечения интереса к новому творению девушка записала соблазнительный ролик с акцентом на грандиозное декольте.

Однако телодвижения Гросу понравились не всем. Часть фолловеров решила, что ее грудь имеет искусственное происхождение.

Алина была вынуждена оправдываться, при этом она призналась, что «в 13 больше были, чем сейчас».

Напомним, в настоящее время Алина строит отношения с новым возлюбленным — Романом Полянским. С ним она начала встречаться после болезненного развода с супругом Александром Комковым. Тот союз, начавшийся с настоящей загадки, не продлился и года.

Фото Instagram Алины Гросу

462

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter