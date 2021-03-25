Лолита призналась в любви к женатому 40-летнему писателю

57-летняя певица Лолита Милявская гордится своей фигурой и регулярно демонстрирует ее. В Instagram она предстала в обтягивающем комбинезоне, объяснив, что очень любит подобные наряды, считая их «второй кожей».

Судя по комментариям, фото понравилось известному российскому писателю Михаилу Зыгарю, который, к слову, с 2009 года женат на Майе Стравинской.

«Ох, какая!», — написал 40-летний Зыгарь Лолите, на что та отреагировала признанием в любви к литературной знаменитости.

Лолита Милявская является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

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