«А Путина?» Высмеявшего падение Байдена Гарика Харламова сочли слабаком

Шоумену Гарику Харламову, который высмеял падение американского президента Джо Байдена на трапе во время посадки на борт самолета Air Force One, предложили сделать пародию на президента России Владимира Путина и назвали «слабаком».

Харламов выложил в Instagram видео, на котором по ступенькам трапа слетает манекен, а потом актер встает и показывает, что с ним все в порядке. «Всем доброе утро! Будьте аккуратны, на улице еще скользко», — пишет в комментарии к видео шоумен.



Не все фолловеры Харламова оценили его шутку. В топ по количеству лайков вышли комментарии, авторы которых предлагали шоумену сделать пародию на Владимира Путина.

Недавно Харламов нашел парадокс в нездоровой пище — шоумен возмутился утверждением, что гамбургер является вредной едой, в то время как его составляющие по отдельности — полезной.

Фото Гарика Харламова из социальных сетей.

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