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Шоу-бизнес

«Может, потому что у них отцы разные?» Анна Седокова показала «удивительное» в своих детях

9:52 25 марта 2021
Анна Седокова

Певицу Анну Седокову, которая жаловалась на булинг в сети, снова обидели подписчики, не поняв опубликованное ею фото двух старших детей — Алины и Гектора.

Снимок она сопроводила шутливым вопросом «А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли?».

Сестра и брат действительно выглядят очень разными — Гектор светленький, а дочка — шатенка.

В сети тут же нашли «правильный» ответ, указав певице, что такое различие объясняется тем, что у них разные отцы (Алина была рождена в браке певицы с футболистом Валентином Белькевичем, а Гектор — от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым).

В ответ певица назвала «находчивого» фолловера «Капитаном очевидность».

Также стоит отметить, что супруг певицы — Янис Тимма — снова первым поставил свой «лайк» под опубликованным ею фото.

Напомним, старшую дочь Анну тоже пытались хейтить в сети, на что ее звездная мама отреагировала весьма радикально — решив сократить до минимума присутствие в Instagram.

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