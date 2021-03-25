«Покажите ребенка, наконец»: Юрий Горбунов истомил поклонников дразнящими фото сына

Телеведущий Юрий Горбунов продолжает интриговать подписчиков в Instagram, публикуя снимки совместного с Катей Осадчей сына Ивана, все так же не показывая лица мальчика.

На этот раз он сфотографировал Ванюшу за рулем своего авто.

«С таким водителем папа спокоен (пока мама не видит)», — прокомментировал Горбунов снимок.

Мальчик, одетый в легкую курточку, брючки и новенькие кроссовки, старательно отворачивается от объектива.

«Покажите ребенка, наконец, или вообще не выставляйте с ним фото», — разозлилась некая Натали.

Однако, судя по другому отзыву, схожесть отца и сына можно разглядеть и так.

Иван родился в браке Горбунова и Осадчей в 2017 году. В феврале 2021 года мальчику устроили пышное празднование четырехлетия. Тогда лицо ребенка также не попало в кадр.

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