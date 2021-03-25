27.79 / 28.00 32.76 / 33.12
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В команде Олега Винника на шоу «Голос країни» выбрали фаворитку

10:50 25 марта 2021
Олег Винник

Поклонники команды певца Олега Винника в шоу «Голос країни», похоже, определились с фаворитом.

О своих предпочтениях фанаты написали в комментариях на страничке организаторов шоу в Instagram, где были представлены участники.

«Команда Винника на этой неделе выйдет на главную вокальную сцену страны, чтобы побороться за места в прямых эфирах 11 сезона. Пиши в комментариях, за кого будешь болеть», — говорится в комментарии к ролику.

На данный момент, похоже, лидирует Диляра Дидаркизы — комментарии с ее именем получили больше всего лайков поклонников шоу.

Вот что сама Диляра рассказывала о своем участии в шоу — на видео с 49:00.

Эксклюзивное интервью одного из тренеров проекта — Нади Дорофеевой, чьи подопечные в апреле будут сражаться за победу в прямых эфирах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Олега Винника из социальных сетей.

143

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

машины

Владельцам авто могут запретить поездки дальше определенного населенного пункта

Дэвид Аксельрод

«Верните себе мозг!» Алене Мозговой пришлось вступиться за потерявшего волосы мужа

Судно

Суэцкий канал заблокирован: что там творится и чем чревато

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер