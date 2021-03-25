В команде Олега Винника на шоу «Голос країни» выбрали фаворитку

Поклонники команды певца Олега Винника в шоу «Голос країни», похоже, определились с фаворитом.

О своих предпочтениях фанаты написали в комментариях на страничке организаторов шоу в Instagram, где были представлены участники.

«Команда Винника на этой неделе выйдет на главную вокальную сцену страны, чтобы побороться за места в прямых эфирах 11 сезона. Пиши в комментариях, за кого будешь болеть», — говорится в комментарии к ролику.

На данный момент, похоже, лидирует Диляра Дидаркизы — комментарии с ее именем получили больше всего лайков поклонников шоу.

Вот что сама Диляра рассказывала о своем участии в шоу — на видео с 49:00.

Эксклюзивное интервью одного из тренеров проекта — Нади Дорофеевой, чьи подопечные в апреле будут сражаться за победу в прямых эфирах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Олега Винника из социальных сетей.

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