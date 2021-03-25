«Верните себе мозг!» Алене Мозговой пришлось вступиться за потерявшего волосы мужа

Продюсер Алена Мозговая резко ответила «советчикам», утверждавшим, что ее супругу, участнику национального отбора на конкурс «Евровидение-2020» Дэвиду Аксельроду (Владимиру Ткаченко), с волосами значительно лучше, чем без них. Волосы он сбрил после того, как перенес COVID-19.

«При всем уважении, уважаемые, но верните себе мозг такое писать, а что делать с волосами, человек как-то разберется сам. Или вы думаете, что решение давалось легко?» — пишет Мозговая, вспоминая о тяжелом периоде для их семьи — и супруг продюсера, и ее мама оказались в больнице…

Недавно Дэвид Аксельрод озадачил подписчиков информацией о том, что он во второй раз стал отцом. Фолловеры решили, что у них с Аленой Мозговой родился ребенок. Однако позже оказалось, что речь идет о другом — их кошка родила двоих котят.

Фото Девида Аксельрода из социальных сетей.

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