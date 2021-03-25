«А при чем тут холодильник?»: Бритни Спирс озадачила фанатов странными постами о красном цвете

Американская певица Бритни Спирс, которая часто удивляет своих фанатов странным поведением, озадачила подписчиков загадочными посланиями. За два дня она опубликовала в Instragram целый ряд постов, в которых по неизвестным причинам упорно упоминает красный цвет.

Сначала 39-летняя звезда показала свои фото и видео в прозрачной черной блузке, под которой виден бюстгальтер зеленого цвета. «Извращенная элегантность. Представляем красный!», — подписала она один пост.

«Никакой помады… румян… или тонального крема, потому что я торопилась… но вы уловили идею. Красный», - гласит подпись к другому. При этом на Бритни нет абсолютно ничего красного.

Зато следующее фото, которым она поделилась, содержало красный в избытке — это было изображение накрашенных красной помадой губ и покрытых красным лаком ногтей. «Красный», — написала Бритни. «Что это означает?», — взывали в комментариях сбитые с толку фолловеры.

Окончательно добило подписчиков фото красного холодильника с той же подписью – «Красный». Фанаты теряются в догадках. «А при чем тут холодильник?», «Бритни, ты в порядке?», «Что это за сигнал? Что ты пытаешься сказать?», - писали в комментариях.

Некоторые предполагают, что таким образом Спирс, которая сейчас пытается избавиться от опеки своего отца, подает зашифрованный сигнал тревоги. И подозревают, что ее удерживают в плену. А кто-то надеется, что «Красный» — это название ее будущего альбома, хотя ранее Бритни заявляла, что не собирается продолжать карьеру, пока ее будет контролировать отец.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Бритни Спирс шокировала фанатов лифчиком и рассказом о машине своей мечты.

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