27.79 / 28.00 32.76 / 33.12
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«А при чем тут холодильник?»: Бритни Спирс озадачила фанатов странными постами о красном цвете

11:22 25 марта 2021
Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, которая часто удивляет своих фанатов странным поведением, озадачила подписчиков загадочными посланиями. За два дня она опубликовала в Instragram целый ряд постов, в которых по неизвестным причинам упорно упоминает красный цвет.

Сначала 39-летняя звезда показала свои фото и видео в прозрачной черной блузке, под которой виден бюстгальтер зеленого цвета. «Извращенная элегантность. Представляем красный!», — подписала она один пост.

«Никакой помады… румян… или тонального крема, потому что я торопилась… но вы уловили идею. Красный», - гласит подпись к другому. При этом на Бритни нет абсолютно ничего красного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Зато следующее фото, которым она поделилась, содержало красный в избытке — это было изображение накрашенных красной помадой губ и покрытых красным лаком ногтей. «Красный», — написала Бритни. «Что это означает?», — взывали в комментариях сбитые с толку фолловеры.

Окончательно добило подписчиков фото красного холодильника с той же подписью – «Красный». Фанаты теряются в догадках. «А при чем тут холодильник?», «Бритни, ты в порядке?», «Что это за сигнал? Что ты пытаешься сказать?», - писали в комментариях. 

Некоторые предполагают, что таким образом Спирс, которая сейчас пытается избавиться от опеки своего отца, подает зашифрованный сигнал тревоги. И подозревают, что ее удерживают в плену. А кто-то надеется, что «Красный» — это название ее будущего альбома, хотя ранее Бритни заявляла, что не собирается продолжать карьеру, пока ее будет контролировать отец.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Бритни Спирс шокировала фанатов лифчиком и рассказом о машине своей мечты.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

машины

Владельцам авто могут запретить поездки дальше определенного населенного пункта

Дэвид Аксельрод

«Верните себе мозг!» Алене Мозговой пришлось вступиться за потерявшего волосы мужа

Судно

Суэцкий канал заблокирован: что там творится и чем чревато

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер