Игорь Кондратюк отказался считать Путина мужчиной

Продюсер, телеведущий и бывший знаток из шоу «Что? Где? Когда?» Игорь Кондратюк дал четкую характеристику российскому президенту Владимиру Путину.

Таким образом Кондратюк отреагировал на пост поэта и общественного деятеля Евгений Рыбчинского, разместившего в соцсетях ссылку на статью о Путине и 45-м президенте США Дональде Трампе. «Настоящая мужская дружба», — прокомментировал свой пост Рыбчинский.

Однако Игорь Кондратюк был в корне не согласен с такой постановкой вопроса…

А недавно Кондратюк отреагировал на нецензурную брань в посте спикера украинской делегации в ТКГ и внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, которую последний использовал, отвечая на просьбу интернет-пользователя продублировать написанный по-русски пост на украинском языке. «Отныне его имя — Алексей Три Буквы Арестович. Честно заработанный на государственной службе «титул», — написал Игорь Кондратюк.

Фото Игоря Кондратюка из социальных сетей.

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