Ради возлюбленной Поплавский отправился в космос и нырнул на дно морское

Поющий ректор Михаил Поплавский, как и обещал, каждую неделю выдает по новому клипу на свои хиты и не перестает удивлять. Он покорял сердца прекрасных дам, соблазняя голливудским шиком, роскошными машинами и байками, нежными словами и романтикой, а теперь ради любимой отправился в космос и нырнул на дно морское.

В клипе «Забава» герой Поплавского стал романтичным астронавтом и морским исследователем, который ищет свою единственную в открытом космосе и пучине вод.

В подводном царстве он встречает соблазнительных нимф и очаровательную Русалочку. Пораженный ее неземной красотой, герой признается ей в чувствах. Сила любви творит чудеса — Русалочка избавляется от хвоста и вместе с нимфами танцует для героя.

Михаил Поплавский говорит, что ему знакомы такие чувства. Ведь, чтобы найти свою любимую, порой приходится пройти весьма непростой путь. И только тех, кто готов покорять любые вершины, ждет большая награда — любовь.

«Это такая легкая, спокойная, сексуально-эротическая серия — Михаил Поплавский и девушки. А чего хочет женщина, того хочет Бог. А женщины хотят забаву!» — сказал Михаил Поплавский, представляя клип.

Новую работу по традиции он презентовал в Университете культуры. Первыми зрителями стали студенты, звездные выпускники, блогеры, известные артисты и те, кто был задействован на съемках клипа. Музыку к песне «Забава» написал Виталий Волкомор, а слова — Николай Бровченко. Режиссером видео стал Дмитрий Гук, главным оператором — Алексей Степанов.

Клип снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine traking, systems и других. Благодаря этим технологиям удалось создать яркую картинку открытого космоса и иллюзию морского дна. 3D-декорации подводного мира были разработаны в лилово-серебристых оттенках, специально соорудили огромный трон в виде ракушки, а вокруг него — россыпь жемчуга, камни и яркие кораллы.

«Любовь к женщине делает мужчину сильным, вдохновляет на героические и часто непредсказуемые поступки. Например, как я отправился в галактическое путешествие, а потом окунулся в морские глубины. Но искренние чувства того стоят. Любите и будьте любимыми», — призвал Поплавский и добавил, что все, что он делает — ради любви.

Народный артист Украины Павел Зибров, который посетил премьеру «Забавы», поделился эмоциями: «Клип — просто бомба! Завораживает все: волшебные образы, девушки и мастерская работа стилистов. И хочу отметить, что в клипе „Забава“ очень круто отсняты „крупные планы“. Это современно, классно и драйвово. Шоу-бизнесу есть чему поучиться. За этим наше будущее».

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